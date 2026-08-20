comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de Tauro hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 20 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Tauro.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tauro, signo de Tierra regido por Venus, recibe hoy 20 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: En el día de hoy pueden surgir problemas en el amor, pero los resolverás y todo terminará con una nota feliz. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Te sentirás muy bien, haz lo posible por mostrar tus sentimientos y recuerda los mejores momentos que pasaste junto a tu pareja.

Salud y energía de Tauro este día 20 de agosto de 2026

Dirige con inteligencia tus acciones. Tus actos pueden resultar extremos y, si logras el equilibrio justo, estarás en condiciones de expandir tu vida.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente.

¿Cuáles son las fechas de Tauro?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro?

Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Tauro?

Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro?

El número de la suerte de Tauro es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Tauro?

Tauro es un signo paciente, persistente y amante de la estabilidad.

Taurohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
Política

Axel Kicillof se reunió con intendentes chaqueños, dirigentes gremiales y representantes del sector productivo local

Axel Kicillof se reunió con intendentes chaqueños, dirigentes gremiales y representantes del sector productivo local

El Gobierno lanza el llamado a licitación pública para concesionar el Belgrano Cargas por 50 años

Inflación, créditos en dólares e inversión:Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Por qué el Gobierno tomó la decisión de postergar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación

Política

Inflación, créditos en dólares e inversión:Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Inflación, créditos en dólares e inversión: Javier Milei expondrá ante empresarios para disipar dudas sobre la economía argentina

Inflación:el presidente del Banco Central estimó una desaceleración en agosto y espera un dato menor al 1,9%

Burgermanía 2026:tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

Una histórica marca de indumentaria entró en concurso preventivo con más de $7.000 millones de deuda

Internacionales

Tierras raras en Brasil:el recurso estratégico que enfrenta a Estados Unidos y a China

Tierras raras en Brasil: el recurso estratégico que enfrenta a Estados Unidos y a China

“Será un DÍA D económico”:Donald Trump anunció una ofensiva financiera “sin precedentes” para aislar a Irán

Por primera vez en la historia, la deuda pública de EE.UU. superó los 40 billones de dólares

Angie Nixon, la socialista que arrasó en las internas democrátas en Florida y busca llegar al Senado en noviembre