Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

La megaconstrucción de China que impresiona a los turistas: así es el Monster Building, un edificio donde las personas duermen apiladas

Aunque el gigante asiático suele asociarse con la tecnología avanzada, en este caso sorprende por las condiciones en las que viven más de 10.000 personas en una “ciudad vertical” que es un gran reflejo de la desigualdad urbana.

Monster Building, Hong Kong, China. Foto: X @tusmedios

China es un país que siempre ha despertado gran curiosidad, en parte porque poco se sabe sobre lo que ocurre dentro del gigante asiático. Solo quienes logran entrar como turistas pueden descubrir construcciones únicas en el mundo.

Y si bien este país suele asociarse con la tecnología avanzada, en este caso sorprende por las condiciones en las que viven más de 10.000 personas en un complejo habitacional conocido como el “Monster Building”. La situación es tan impactante que muchos turistas se acercan solo para conocer de cerca esta construcción monstruosa.

Así es el Monster Building, un edificio que es hogar de más de 10.000 personas

Ubicado en Hong Kong, este edificio alberga a más personas que todo un barrio, y por eso muchos lo describen como una ciudad vertical (y no es una exageración). En su interior, la densidad es tan extrema que las personas literalmente duermen apiladas, una sobre otra.

Monster Building, Hong Kong, China. Foto: X @kotecinho

El Monster Building no es una construcción cualquiera: se trata de un enorme complejo con 2.243 unidades residenciales, distribuidas en cinco bloques de 18 pisos cada uno. Una mole urbana donde el espacio escasea, pero la vida se abre paso entre paredes estrechas.

Dentro de este monstruo de cemento, las personas no viven en departamentos convencionales, sino en las conocidas casas jaula: espacios tan reducidos que apenas entra una cama, una televisión y unas pocas pertenencias. Algunos de estos “hogares” no superan los cuatro metros cuadrados. Estas son la última alternativa para quienes no pueden acceder a una vivienda digna en una de las ciudades más caras del mundo.

Monster Building, Hong Kong, China. Foto: X @tongbingxue

Cuándo se construyó el Monster Buiding

Originalmente llamado Parker Estate, el Edificio Monster experimentó una transformación en 1972 cuando se dividió en 5 bloques separados. Estos incluyen Fook Cheong Building, Montane Mansion, Oceanic Mansion, Yick Cheong Building y Yick Fat Building.

Su arquitectura refleja las tendencias de vivienda de la década de 1960, donde los pisos superiores servían como residencias, mientras que los pisos inferiores albergaban tiendas que vendían té, pescado y otros productos de consumo.

De esta forma, el Monster Building se volvió un ícono arquitectónico y un punto turístico por su estética imponente, pero también es un gran reflejo de la desigualdad urbana: un monstruo que por fuera sorprende, pero por dentro asusta y aprieta.