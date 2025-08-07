Estados Unidos busca sostener su dominio militar en el mundo y presenta el Sea Dart, un buque submarino sin tripulación

La flota de la Armada estadounidense incorpora una embarcación de alto rendimiento, flexible y adaptable.

Un buque submarino impresionante. Foto: Leidos.

Las principales potencias militares navales a nivel mundial son Rusia y Estados Unidos. El país presidido por Vladímir Putin lidera en número de embarcaciones, mientras que los norteamericanos destacan por su tecnología y capacidades. Con motivo de seguir sosteniendo su posición, la Armada estadounidense refuerza su estrategia naval con el Sea Dart, un vehículo submarino autónomo diseñado para misiones de alto riesgo.

Conscientes de que el dominio de los océanos ya no depende únicamente de submarinos tripulados y flotas convencionales, la Marina de Estados Unidos apuesta por la autonomía con un buque submarino no tripulado capaz de operar en entornos extremos y ejecutar tareas clave sin exponer vidas humanas.

Sea Dart, un buque submarino de Estados Unidos. Foto: Leidos.

Con la evolución de esta tecnología, la guerra naval y la vigilancia en aguas profundas podrían entrar en una nueva era, donde la inteligencia artificial y la robótica sean protagonistas silenciosos del control marítimo global.

Las ventajas para Estados Unidos del nuevo buque submarino sin tripulación

El Sea Dart está preparado para asumir funciones críticas sin intervención directa de una tripulación. Entre sus aplicaciones destacan la detección y neutralización de minas, la preparación de espacios de batalla, la exploración y prospección submarina, así como el monitoreo de infraestructuras bajo el agua.

Además, su compatibilidad con la arquitectura de software preferida por la Marina y su batería avanzada de última generación refuerzan su fiabilidad en misiones prolongadas y de alto riesgo.

¿Cuál es el ranking de las fuerzas militares más poderosas del mundo?

En cuanto a poder militar global, el Global Firepower clasifica a los países según diversos factores como presupuesto, tamaño de las fuerzas armadas y capacidad logística. Según este ranking, los diez ejércitos más poderosos son:

Estados Unidos Rusia China India Corea del Sur Reino Unido Japón Turquía Pakistán Italia

Estos países destacan por sus presupuestos de defensa y su capacidad militar avanzada.