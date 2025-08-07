Jorge Castro en Canal 26: el principal objetivo de Netanyahu sobre Hamas y la Franja de Gaza

El especialista analizó el objetivo del líder israelí contra el grupo terrorista. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre las intenciones de Netanyahu sobre Hamas Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó los objetivos puntuales que plantea el líder israelí, Benjamin Netanyahu, en la Franja de Gaza y contra el grupo terrorista Hamás.

“El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha establecido dos objetivos fundamentales para su gobierno: la destrucción total del grupo Hamás y la ocupación completa de la Franja de Gaza. Esta postura se presenta como requisito previo antes de discutir cualquier futuro político para el territorio, excluyendo categóricamente la participación de Hamás. La estrategia responde a la necesidad de rescatar a los rehenes supervivientes y corregir lo que Israel considera un ‘error histórico’”, inició Castro.

“Este enfoque busca eliminar la capacidad operativa del grupo designado como terrorista por Israel y sus aliados, asegurando que no tenga cabida en la futura estructura política de Gaza. La ocupación total se considera indispensable para lograr ambos fines de forma simultánea”; explicó.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel Foto: REUTERS

“La razón principal para insistir en el control total del territorio radica en la situación de los rehenes. El ejército israelí ya ocupa el 75% de Gaza. Según Netanyahu, el 25% restante es donde se cree que Hamás mantiene ocultos a los rehenes vivos que aún permanecen en su poder, estimados entre 20 y 25 personas. La ocupación completa es vista como la única forma de asegurar su rescate”, cerró.