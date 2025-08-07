La condenaron por matar a sus hijos, estuvo 20 años presa y finalmente fue absuelta: recibió una indemnización millonaria

El caso de Kathleen Folbigg se hizo muy popular en Australia, ya que 20 años después el fallo dio un giro inesperado.

Kathleen Folbigg. Foto: AAPIMAGE via Reuters Connect

Australia resolvió indemnizar a Kathleen Folbigg, una mujer que fue absuelta tras pasar 20 años en prisión por la muerte de sus cuatro bebés. El monto que recibirá es de 1,1 millones de euros, según informaron las autoridades locales.

Michael Daley, fiscal general del estado de Nueva Gales de Sur, informó en un comunicado que el Gobierno local resolvió pagarle a la mujer por haber cumplido los años en prisión desde que recibió su condena, en 2003.

Kathleen Folbigg y uno de sus hijos. Foto: Archivo

El caso mostraba como culpable a la mujer por haber asesinado a sus hijos, que tenían entre 19 días y 18 meses. Sin embargo, la investigación se reabrió en 2021 tras el trabajo de una científica de España, que conectaba lo ocurrido con fallos genéticos.

La revisión del proceso, realizada en julio de 2023, concluyó que existían “dudas razonables sobre la culpabilidad” de Folbigg y ordenó su puesta en libertad inmediata, mientras que en diciembre de ese año un tribunal anuló las condenas impuestas a la australiana.

Folbigg, de 58 años, reclamó el año pasado una compensación por el tiempo encarcelada. “La decisión es el resultado de un examen exhaustivo y minucioso de los materiales y cuestiones planteados en la solicitud de la señora Folbigg y proporcionados por sus representantes legales”, apunta el escrito oficial.

Cárcel. Foto: Unsplash.

El fiscal general regional no dio hoy detalles sobre el monto, pero la abogada que representa a Folbigg, Rhanee Rego, cifró el pago en 2 millones de dólares australianos (alrededor de 1,3 millones de dólares estadounidenses o más de 1,1 millones de euros).

“Kathleen Folbigg pasó dos décadas en prisión, pero por su encarcelamiento injusto le han ofrecido dos millones de dólares” australianos, dijo en un comunicado Rego al señalar que el pago “no refleja la magnitud del dolor y el sufrimiento que ha soportado” la mujer, informa ABC. Rego calificó como “injusta” esta compensación y señaló que la justicia australiana “había vuelto a fallar” a Folbigg.

En 1992, Australia indemnizó con 1,7 millones de dólares australianos (1,1 millones de dólares estadounidenses o 950.000 euros) a Lindy Chamberlain después de que esta fuera absuelta y tras pasar tres años de prisión por la muerte de su bebé de dos meses, que fue devorado por un dingo.