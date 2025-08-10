Palestina pidió ante la ONU “frenar el genocidio” en Gaza tras el nuevo plan de ocupación militar de Israel

Desde la incursión del 7 de octubre de 2023, en la que Hamás mató al menos a 1.200 personas en Israel, el Ejército israelí asesinó a más de 60.000 palestinos.

Reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: EFE

Los cinco países europeos que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron de forma urgente para discutir el nuevo plan del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para la ocupación militar de Gaza. En este contexto, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, pidió “frenar el genocidio”.

“Dada la insistencia de Netanyahu de buscar este genocidio, para destruir a nuestro pueblo mediante muerte y desplazamiento, anexar nuestro territorio, destruir Palestina y cualquier oportunidad de paz, este Consejo debe actuar”, declaró Mansour en su intervención.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour. Foto: REUTERS

Mansour aseguró que “Israel está matando a Palestina en Gaza”, donde sostuvo que más de dos millones de personas están padeciendo “un dolor y agonía” que ningún humano o nación debería sufrir. “Les debemos a ellas actuar ahora para frenar este genocidio”, comentó.

El diplomático palestino acusó a Israel de prolongar la guerra “no para desarmar a Hamás”, sino para “prevenir un Estado palestino independiente”.

Reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

La reunión extraordinaria, convocada por los países europeos del Consejo, acabó tras cuestionamientos al plan de Israel de cuatro de sus integrantes permanentes, Rusia, China, Francia y Reino Unido, mientras que el otro, Estados Unidos, defendió “el derecho” del Gobierno israelí a decidir “lo necesario” para su seguridad.

Por su parte, el Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia, que convocaron a la reunión extraordinaria de este domingo para discutir la ocupación en Palestina, “condenaron la decisión del Gobierno de Israel de ampliar sus operaciones militares en Gaza” en un pronunciamiento conjunto.

Mientras el encuentro ocurría, Netanyahu aseguraba en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará “muy pronto” su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

En la ONU, el subrepresentante permanente de Israel, Jonathan Miller, sostuvo que su país “no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza”Mientras que la representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad, Dorothy Shea, acusó a los otros países de “propagar mentiras” sobre Israel, al denunciar que es “categóricamente falso” que esté ocurriendo un genocidio en Gaza.