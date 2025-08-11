Australia reconocerá al Estado de Palestina e Israel ya lanzó su dura respuesta: “Recompensa” al terrorismo

Según el primer ministro australiano, la decisión se basa en querer “romper el ciclo de violencia en Medio Oriente”. También Nueva Zelanda se plegará al reconocimiento.

Australia reconocerá al Estado de Palestina. Foto: Reuters.

Australia anunció que reconocerá al Estado palestino como tal en septiembre, con el objetivo de “romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza”.

Así lo indicó su primer ministro, Anthony Albanese. El reconocimiento formal lo hará durante el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrollará en septiembre.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Foto: Reuters.

La decisión viene a molestar a Israel, que definió que el reconocimiento del Estado palestino es una “recompensa” al terrorismo.

Empero, Albanese en una conferencia de prensa en la sede del Parlamento en Canberra, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, afirmó que Australia reconocerá el “derecho” del pueblo palestino a tener un “Estado propio”.

“Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza” afirmó el diplomático australiano.

La dura respuesta de Israel ante la intención de Australia de reconocer al Estado de Palestina

La noticia pronto repercutió en Israel, país que no tardó en dar su respuesta. Lo hizo a través de su presidente, Isaac Herzog, quien afirmó que reconocer al Estado de Palestina es un grave error y una “recompensa” al terrorismo.

Además de Australia, también Nueva Zelanda se plantea reconocer al Estado palestino como tal en la próxima Asamblea de la ONU.

“Estas declaraciones, de Australia y otros países, son una recompensa al terrorismo, un premio a los enemigos de la libertad y la democracia. Es un grave y peligroso error, que no va a ayudar a ningún palestino y, lamentablemente, no traerá de vuelta a ningún rehén”, expresó Herzog.

Isaac Herzog, presidente de Israel. Foto: Reuters.

“Lo digo aquí enérgicamente al mundo entero: Israel siempre ha luchado, y siempre luchará, por la paz con nuestros vecinos, incluidos los palestinos”, manifestó el presidente israelí.

Pero agregó: “Cuando Israel lucha contra el terror cruel, lo hace por el bien de la paz y por el bien del mundo libre”.