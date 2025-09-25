Pese a que cada vez más países reconocen su soberanía, Netanyahu vuelve a reiterar que “no habrá un Estado Palestino”

El primer ministro de Israel se niega a reconocer a Palestina como un país. Los detalles.

El Reino Unido es uno de los países que reconoció al Estado de Palestina. Foto: REUTERS

Tras los recientes reconocimientos del Estado Palestino por parte de países como Reino Unido, Australia y Canadá, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a dejar claro que “no se establecerá un Estado Palestino”.

Hasta el momento, diez países se sumaron al reconocimiento del Estado palestino, lo que eleva a 157 el número de naciones que ya reconocen a este estado árabe. Sin embargo, “la vergonzosa rendición de algunos líderes al terrorismo palestino no vinculará a Israel de ninguna manera. No habrá un Estado palestino”, reiteró el mandatario israelí en un mensaje difundido por su Oficina.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Varios de estos países habían ofrecido a Israel la posibilidad de posponer el reconocimiento, condicionándolo a que Jerusalén frenara su ofensiva sobre Gaza y permitiera el ingreso de ayuda humanitaria. Sin embargo, el Gobierno de Netanyahu no aceptó dichos planteos y optó por intensificar las operaciones militares en la región.

Entre los diez nuevos países que formalizaron su reconocimiento, destacan Francia y Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y parte del G7, grupo que agrupa a las siete economías más avanzadas del mundo. Estas naciones, que albergan a las comunidades judías más numerosas de Europa, han mantenido históricamente posturas cercanas a Israel, lo que otorga especial relevancia a su decisión.

Trump se compromete a no permitir a Israel anexionar Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió con líderes árabes y musulmanes a no permitir a Israel anexionar Cisjordania.

El republicano se reunió, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan; el emir de Catar, Sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani; así como con representantes de Egipto, Indonesia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, con quienes dialogó sobre la situación en Gaza.

Las dificultades económicas y laborales que se padecen en Medio Oriente. Foto: Reuters/Ismael Khader.

Según dos personas cercanas a la conversación, Trump presentó una propuesta para terminar las hostilidades en el enclave palestino, donde figuraba el compromiso de impedir la anexión de Cisjordania y más detalles sobre gobernanza y seguridad en la zona tras el conflicto.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.