Detuvieron a Greta Thunberg en Londres durante una protesta propalestina
La activista sueca durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión.
Greta Thunberg fue detenida en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión.
La activista sueca de 22 años se unió a decenas de personas para mostrar la solidaridad con los ocho detenidos del grupo que fue proscrito por el Gobierno británico.
“Prisioneros por Palestina” posteó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a la activista sentada en el suelo con un cartel de respaldo a los detenidos, mientras dos agentes del orden filman el momento de su arresto.
Según el grupo, Thunberg fue arrestada durante el acto de protesta ante el edificio de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel.
La joven fue detenida en virtud de la ley antiterrorista por sostener un cartel que decía: “Apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo al genocidio”.
La Policía Metropolitana de Londres indicó en un comunicado que “se utilizaron martillos y pintura roja para dañar un edificio” en Londres, por lo que “un hombre y una mujer han sido arrestados bajo sospecha de daños criminales”.