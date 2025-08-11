“Hijo de p...”: Marcos Rojo confesó qué le pidió Gustavo Costas al convertirse en refuerzo de Racing

El defensor, que llega a la Academia por pedido expreso del entrenador, tiene como objetivo principal ganar la Copa Libertadores.

Marcos Rojo es nuevo refuerzo de Racing. Foto: X @RacingClub

Luego de que Marcos Rojo fuera presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing, el defensor reveló el particular pedido que le hizo Gustavo Costas, para sumarse al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es que el entrenador sabe que, dado que no puede contar con él para el Torneo Clausura por haber firmado la rescisión con Boca luego del plazo establecido, el aporte del ex Manchester United debe ser mayúsculo en la copa que desvela a todos los hinchas de la Academia.

Marcos Rojo junto a Gustavo Costas. Foto: X @RacingClub

Marcos Rojo no anduvo con vueltas cuando fue consultado acerca de las pretensiones que tiene Gustavo Costas para con su persona: “Gustavo me dijo que quería un hijo de puta en el equipo. Esas fueron sus palabras”, comentó.

Rojo, que usará la camiseta número 6 con la inscripción “Marcos R.” en la espalda, dejó en claro cuál es su principal objetivo en esta nueva etapa. “Llegar a un club tan grande, con tanto prestigio y con tantas cosas por delante... uno viene acá para ganar la Copa“, aseguró el experimentado zaguero.

Marcos Rojo fue presentado en Racing Foto: X @RacingClub

El defensor, que ya viajó a Montevideo con la delegación para el partido de este martes contra Peñarol, se mostró cómodo en sus primeras horas en el club. “Me sentí muy cómodo, son grandes chicos“, concluyó.

Por qué Marcos Rojo no podrá disputar el Torneo Clausura con Racing

Según indica el artículo 19.2.4 del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, los equipos podían incorporar jugadores que hayan quedado libres antes del 24 de julio. De esta manera, como Rojo rescindió su contrato el 8 de agosto, solo podrá disputar la Libertadores y la Copa Argentina hasta fin de año.

“19.2.4. Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha“, explica el apartado del reglamento.