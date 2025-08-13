Jorge Castro en Canal 26: la decisión de Trump sobre China que cambia el mapa tecnológico mundial

El especialista analizó la medida del republicano sobre el gigante asiático en materia de tecnología. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la medida de Trump sobre la tecnológica china. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la decisión de Donald Trump de levantar las restricciones para que Estados Unidos pueda enviar tecnología avanzada a China.

“Donald Trump llegó a un acuerdo con la empresa Nvidia, que es la mayor empresa de alta tecnología de Estados Unidos y del mundo, en el levantamiento de todas las restricciones que existen hasta el momento para transferir tecnología avanzada a la República Popular China“, inició el analista.

“Esto es un acontecimiento trascendental en este momento, porque se trata de una transferencia de tecnología que le permite a China crecer notablemente en lo que se refiere al dominio de la inteligencia artificial. De parte de Estados Unidos, esto significa que el gobierno norteamericano no considera más a China un adversario“, explicó.

Donald Trump Foto: REUTERS

“Ahora, ya no están disputando la supremacía del poder mundial en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Estados Unidos y China han dejado de ser enemigos“, cerró.