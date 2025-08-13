Jorge Castro en Canal 26: la postura de Europa sobre Israel en pleno conflicto en la Franja de Gaza

El especialista analizó la decisión del Viejo Continente en relación a la ofensiva israelí en el enclave. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la postura de Europa con Israel. Foto: Captura de video

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la decisión de la Unión Europea sobre Israel, en plena condena mundial por la ofensiva sobre Gaza.

“La Unión Europea, a través de su comisión ejecutiva, ha instado al Estado de Israel a cesar con la hambruna en la Franja de Gaza. Esta acusación directa no ha contado con el respaldo de Alemania, el principal país de Europa", inició el analista.

“Esto se debe a que el canciller alemán Friedrich Merz, en forma repetida, ha señalado que Israel tiene derecho a la autodefensa frente a la ofensiva terrorista de la organización Hamás. Y también ha señalado que esta guerra ha comenzado el 7 de octubre de 2023, cuando la organización Hamás asaltó el sur del Estado de Israel y y mató a 13 civiles israelíes”, añadió.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Liesa Johannssen.

“Y por último, me gustaría señalar dos elementos que me parecen de importancia para comprender la situación de Medio Oriente. Uno es que la totalidad de las informaciones que se publican sobre la muerte de civiles en la Franja de Gaza provienen de una sola organización, que es el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Esto es, provienen de Hamás. Y el otro dato que conviene tomar en cuenta también es que, muy sintomáticamente, la totalidad de la información sobre el número de bajas que se ha producido entre la población civil de la Franja de Gaza no advierte y no discrimina en ningún momento aquellos que son civiles de aquellos que son cuadros y operativos de la organización Hamás”, cerró.