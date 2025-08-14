Jorge Castro en Canal 26: la firme decisión del Ejército de Israel sobre la ocupación de la ciudad de Gaza

El especialista analizó la postura del general Eyal Zamir sobre la nueva etapa en la ofensiva sobre el encave. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la postura del Ejército de Israel ante la ofensiva sobre Gaza. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la postura del Ejército de Israel sobre la ocupación total de la ciudad de Gaza, la principal de la Franja.

“Lo acaba de ocurrir en Israel es un acontecimiento político de especial importancia: el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Israelí, el general Eyal Zamir, ha dado su respaldo pleno al plan del primer ministro Benjamín Netanyahu de ocupar la totalidad de la Franja de Gaza en los próximos días, con una ofensiva generalizada de las cinco divisiones del ejército israelí“, inició.

“El punto más importante es que en los últimos días y semanas hubo múltiples versiones en la prensa de todo el mundo sobre las diferencias que existían en Israel entre la fuerza de defensa israelíes, por un lado, a través de su jefe de estado mayor y el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu”, explicó.

Benjamin Netanyahu. Foto: via REUTERS

“Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, porque la cultura política de Israel es una cultura de enfrentamiento y discusión permanente, cara a cara, sin ningún tipo de limitaciones ni de tendencias a a quedarse en un segundo lugar. Al contrario, es una población y una civilización que tiene una actitud generalizada de acción politizada y extremadamente activa”, completó.