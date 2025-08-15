Jorge Castro en Canal 26: la nueva medida de Israel para asegurarse el control total en Cisjordania

El especialista analizó la iniciativa del gobierno de Netanyahu para sus habitantes en el enclave. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la nueva medida de Israel en Cisjordania. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la nueva medida del gobierno de Israel sobre sus colonias en Cisjordania.

“El gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha resuelto construir una nueva red de viviendas para las colonias judías que van a dividir a Cisjordania en dos. Este es el punto más importante ya que es una decisión que está en marcha y que se anunciaría la semana próxima”, inició.

“De esta manera, busca responder de una manera desafiante a los países europeos y del resto del mundo que han decidido reconocer un estado palestino. Porque esta red de colonias judías con 4100 viviendas, que se construyen en un plazo de un año, van a abarcar a 15,000 familias judías”, continuó.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel Foto: REUTERS

“Esto tornaría absolutamente inviable la construcción de un estado palestino. Esta actitud cuenta con un respaldo enorme de la población israelí en el sentido de denominar y actuar en consecuencia respecto a Jordania como Judea y Samaria, la capital actual que sería la capital actual del reino de Jerusalén creado hace 2500 años de historia", cerró.