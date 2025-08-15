Un mensaje para Rusia: un aliado europeo de Ucrania anunció la renovación de sus aviones F-16

Un país cercano a Ucrania advirtió que sus aviones actuales son “insuficientes” para hacer frente a las amenazas.

Aviones F-16 de Polonia. Foto: X @MON_GOV_PL

Europa atraviesa momentos de mucha tensión con la guerra entre Rusia y Ucrania, incluso en el marco de charlas entre Estados Unidos y el Kremlin para avanzar en un tratado de paz. En este contexto, un país que aparece como un aliado de Kiev anunció una renovación de su flota de aviones cazas F-16.

Władysław Kosiniak-Kamysz, viceprimer ministro polaco, hizo un anuncio el pasado miércoles referido a su flota de aviones. Los cazas F-16C/D Block 52 pasarán a ser de la versión Block 72, el modelo más moderno actualmente disponible en las fabricaciones de Lockheed Martin.

Władysław Kosiniak-Kamysz, viceprimer ministro de Polonia. Foto: X @MON_GOV_PL

Polonia anunció la renovación de sus aviones F-16

La inversión que deberá hacer Polonia para este equipamiento es de 3.800 millones de dólares en el marco de un programa para modernizar sus aviones. El documento fue firmado en la Planta de Aviación Militar N°2 de Bydgoszcz.

“Las capacidades actuales de la versión C/D del F-16 son buenas, pero después de 20 años, son insuficientes para hacer frente a las amenazas”, indicó Kosniak-Kamysz durante su presentación.

La cercanía de Polonia con Rusia y especialmente con Bielorrusia encienden las alarmas de las autoridades, que quieren proteger sus fronteras. Actualmente, Ucrania, uno de los países limítrofes, atraviesa una invasión por parte del Kremlin que comenzó en febrero de 2022.

Aviones F-16 de Polonia. Foto: X @MON_GOV_PL

El viceprimer ministro siguió: “Necesitamos mejorar las capacidades de reconocimiento, las comunicaciones, la integración con el F-35, el Abrams y el Apache, así como la capacidad de operar en cualquier ámbito. La modernización, valorada en 3.800 millones de dólares, permitirá la transición de la versión C/D Bloque 52 a la versión V Bloque 72, la misma que adquirieron, entre otros, los eslovacos como su avión más moderno”.

Justamente, el sitio donde se realizó la firma de los documentos fue el elegido por las autoridades para desarrollar el proceso de modernización de los aviones cazas F-16.

Polonia se ubica como una de las potencias europeas en cuanto a armamento terrestre. Foto: Grok.

Algunos de los trabajos que incluirá esta renovación de las aeronaves son la instalación de radares AESA AN/APG-83 SABR, sistemas de identificación de amigo-enemigo y de comunicaciones. Además, habrá distintas inversiones en infraestructura terrestre, como simuladores y entrenamientos para los pilotos que comandarán los vuelos.

Polonia había conseguido la autorización de Estados Unidos para llevar adelante este proyecto en octubre de 2024. De todos modos, hubo modificaciones notables al presupuesto mencionado en primer lugar, ya que se hablaba de una inversión cercana a los 7.300 millones de dólares, aunque finalmente fue poco más de la mitad.