Zelenski insta por una “paz duradera” por parte de Rusia y recuerda la posición ucraniana de no querer ceder territorios

A la espera de su reunión con Donald Trump, el presidente ucraniano sostiene la necesidad de que Rusia finalice el conflicto “que ella misma inició” y lo haga de forma tal que no sea un “trampolín para un nuevo ataque” en el futuro.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Reuters.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió a la guerra que protagoniza su país contra Rusia y pidió por una paz duradera en la región y no solo un acuerdo que le pueda servir a su par líder del Kremlin, Vladímir Putin, para a futuro perpetrar otro ataque.

Esas palabras de Zelenski repercuten fuerte más aún luego de las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras su reunión en Alaska el viernes pasado con Putin: Zelenski “puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”en referencia a desistir “recuperar Crimea” y tampoco “entrar en la OTAN”.

Cabe recordar que Rusia controla unilateralmente la península de Crimea desde su invasión en 2014, algo que Ucrania y tampoco parte de la comunidad internacional reconoce.

“Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este -parte del Donbás- y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque”, escribió Zelenski en su cuenta de X tras su llegada a Washington para reunirse con Trump.

“Los ucranianos luchan por su independencia”, según Zelenski

“Por supuesto, Crimea no debería haberse cedido entonces, al igual que los ucranianos no cedieron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia”, manifestó Zelenski respecto del actual enfrentamiento.

“Ahora, nuestros soldados han tenido éxito en las regiones de Donetsk y Sumy. Confío en que defenderemos a Ucrania, garantizaremos eficazmente la seguridad y que nuestro pueblo siempre estará agradecido al presidente Trump, a todos en Estados Unidos y a cada socio y aliado por su apoyo y su invaluable asistencia”, destacó.

“Rusia debe poner fin a esta guerra, que ella misma inició. Y espero que nuestra fuerza conjunta con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia hacia una paz verdadera”, concluyó.