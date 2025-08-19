Tensión total en el Indo Pacífico por un encuentro inesperado entre un dron marítimo de Estados Unidos y un portaaviones de China

La región, que enfrenta tensiones cada vez más notorias, escribe un nuevo capítulo.

El portaaviones Liaoning de China. Foto: Wikipedia.

En un contexto de inquietud regional mantenida por los reclamos territoriales de China en el Indo-Pacífico -y apenas unos días después de que India y Filipinas sellaran una asociación estratégica para reforzar la cooperación en defensa-, un dron marítimo de Estados Unidos se encontró de manera inesperada con un portaaviones de China, en una zona conflictuada.

El buque autónomo Lightfish, de la compañía estadounidense Seasats, realizaba una travesía entre California y Japón cuando logró captar imágenes del destructor Nanchang y del grupo de ataque encabezado por el portaaviones Liaoning, un hecho que refleja la creciente tensión en la competencia naval dentro de aguas en disputa.

El buque autónomo Lightfish se topó con un portaaviones de China. Foto: Sea Sats.

Estados Unidos desplegó su dron marítimo con el objetivo de reforzar la vigilancia en el Indo-Pacífico, una de las regiones más estratégicas del mundo. El caso del Lightfish muestra cómo la tecnología está cambiando la forma de ejercer poder en el mar dado que, para la Marina estadounidense, representa una alternativa más económica y duradera que los satélites o los buques tripulados, ampliando su capacidad de control en zonas clave.

¿Por qué es importante el Indo-Pacífico para Estados Unidos y China?

El Indo-Pacífico se convirtió en el epicentro de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, donde ambos países buscan asegurar sus intereses estratégicos, económicos y de seguridad.

En el caso de Estados Unidos, el Indo-Pacífico es considerado el principal frente para contrarrestar la influencia china y mantener su liderazgo en Asia. Washington busca garantizar su presencia en una zona que concentra rutas marítimas esenciales para el comercio mundial y, al mismo tiempo, asegurar la libertad de navegación y el respeto al orden internacional basado en reglas. Además, las economías en rápido crecimiento y las cadenas de suministro globales de la región ofrecen oportunidades estratégicas que la nación norteamericana pretende aprovechar para fortalecer sus lazos comerciales y limitar la expansión de la influencia china.

Para China, en cambio, el Indo-Pacífico es vital tanto en términos económicos como de seguridad. La región alberga rutas comerciales imprescindibles para sostener su crecimiento y le brinda acceso a recursos fundamentales para su desarrollo. Al mismo tiempo, Pekín busca proyectar su poder y consolidarse como la potencia dominante en el área, apoyándose en su creciente capacidad militar y económica. La protección de sus rutas marítimas y la garantía de acceso a los recursos también forman parte de su estrategia de seguridad nacional, ya que percibe al Indo-Pacífico como un espacio decisivo para resguardar sus intereses y reducir posibles amenazas externas.

La situación de inestabilidad en el Indo-Pacífico no solo involucra a China y Estados Unidos, sino también a países de la región, como Filipinas, que reforzó sus vínculos de defensa con aliados tradicionales, como Estados Unidos y Japón, y con países que comparten su inquietud por el avance chino, como la India, que mantiene sus propias tensiones fronterizas con China y busca ganar peso en el equilibrio estratégico regional.