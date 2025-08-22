La corrupción alrededor de Pedro Sánchez resuena en la prensa internacional: “Está perdiendo autoridad”

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, fue imputada días atrás y el caso llegó al diario Financial Times.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.

Pedro Sánchez atraviesa un delicado momento al frente del Gobierno español. Incluso el escándalo de corrupción también incluye a su esposa, Begoña Gómez, que la nueva imputación contra la mujer llegó a la tapa del diario Financial Times.

La prensa mundial sigue de cerca los casos que salpican al líder español, por lo que llegan repercusiones desde distintos puntos del globo. El texto del FT indica que el mandatario “está perdiendo autoridad a los ojos de muchos españoles”.

La corrupción vinculada a Pedro Sánchez, en la tapa del Financial Times. Foto: Financial Times

El titular del diario apunta: “Sánchez siente la presión: la esposa del presidente español acusada de malversación de fondos públicos”. Y menciona también la citación que recibió Gómez para septiembre, en el marco de una “escalada en el conflicto del presidente con la justicia”.

Claro que también hay menciones a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ex secretarios generales del PSOE, y Koldo García, además de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Estos funcionarios o en su mayoría, ya exmiembros del Gobierno deben pasar por la Justicia por distintos casos.

Pedro Sánchez Y Begoña Gómez, España. Foto: EFE

Cabe recordar que Begoña Gómez estaba siendo investigada ya por el mismo magistrado, Juan Carlos Peinado, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo en su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora el juez llama a declarar a la esposa del presidente del Gobierno español y a su asesora, Cristina Álvarez, quien ya lo hizo como testigo el pasado diciembre para dar explicaciones sobre varias informaciones periodísticas que aseguraban que dedicaba parte de su tiempo a ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense y otras actividades con empresas con las que colaboraba.

Desde el Financial Times obtuvieron respuestas del PSOE, que mostraron tener “absoluta confianza” en las decisiones que tome la Justicia. Y mencionaron el caso de la esposa de Pedro Sánchez como una denuncia “presentada por grupos de extrema derecha”.

Según la mirada del prestigioso diario, el avance de la causa contra Gómez significa el “último golpe al primer ministro socialista, cuya familia cercana y sus asesores se han enfrentado a acusaciones de corrupción que han envuelto a su Gobierno durante más de un año”.