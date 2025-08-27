Jorge Castro en Canal 26: ¿cuál es la situación económica de Estados Unidos?

El especialista analizó la situación económica del país liderado por Donald Trump. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la economía de Estados Unidos. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó los efectos que tuvo la guerra arancelaria en la economía de Estados Unidos.

“La situación económica de Estados Unidos hoy se puede resumir en estos términos. Su producto bruto asciende a 27 billones de dólares pero ha habido una contracción del 0,5% en los primeros 3 meses del año para luego ser continuada por un crecimiento de 3% en el segundo trimestre”; inició el especialista.

“En primer lugar, la economía norteamericana está creciendo significativamente. En segundo lugar, la tasa de inflación se ha reducido y en tercer lugar, lo que esto indica es que los ingresos fiscales a provenientes de las de las tarifas especiales impuestas por Donald Trump a partir del primero de abril se han triplicado respecto al año pasado, lo que implica a su vez que el comercio internacional de Estados Unidos también se ha triplicado", explicó.

Donadl Trump ejercerá su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Foto: Reuters.

“Y todo esto en un contexto de un verdadero boom de inversiones con que, solo en este año 2025, se estima que asciende a 6.9 billones de dólares, la tercera parte del PBI norteamericano", completó.