China desarrolló un láser de combate totalmente innovador: ¿cambiará el equilibrio del poder militar en el mundo?

La nueva herramienta del gigante asiático se llama Crazy Li y es capaz de cortar metal o causar ceguera.

Crazy Li, la nueva arma china Foto: Unsplash

China es el país con más soldados en servicio activo y, para aprovechar al máximo este dato fantástico, el gigante asiático desarrolla armas futuristas para que sean manipuladas por sus fuerzas armadas. En este contexto, investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China crearon un dispositivo que permite a los drones pequeños disparar láseres de alta potencia.

Este avance permite a los aviones no tripulados emitir láseres con una intensidad suficiente para cortar metal, cegar soldados y destruir equipos electrónicos. Mediante el uso de un dispositivo ligero y compacto, los drones pueden redirigir rayos láser generados desde tierra, incrementando su potencia a 30 kW o más. Esto permite que los haces se curven en el aire, superando obstáculos y alcanzando puntos estratégicos vulnerables.

Xi Jinping, presidente de China Foto: REUTERS

De este modo, el sistema se basa en un dispositivo de redirección compuesto por tubos telescópicos conectados mediante espejos reflectantes de alta precisión, un conjunto que sincroniza el láser emitido desde tierra con el dron. Esta nueva arma también incorpora tecnología avanzada de aislamiento de vibraciones y sistemas ópticos de alta precisión, ambos esenciales para mantener la estabilidad y precisión del láser durante el vuelo.

Por si todo esto no fuera suficiente, Crazy Li tiene capacidad de coordinar plataformas inteligentes. Este diseño elimina la necesidad de que los dispositivos carguen equipos pesados para generar energía, resolviendo un desafío técnico que antes limitaba la miniaturización de armas láser.

La implicancia de la nueva arma china en el escenario militar mundial

En caso de que todas las pruebas cumplidas con éxito se confirmen sobre el campo de batalla, la tecnología desarrollada podría transformar la guerra moderna. Este láser de combate permite el despliegue de enjambres de drones armados con láseres para realizar ataques rápidos, precisos y devastadores.

Así, su capacidad para superar obstáculos, coordinarse con emisores terrestres y atacar objetivos críticos de manera casi instantánea representa un cambio en las tácticas de combate. Incluso, el uso de láseres minimiza los costos de munición y aumenta la sostenibilidad operativa.

Por todo lo mencionado anteriormente, este avance tiene el potencial de cambiar el equilibrio de poder militar en el mundo.