Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

“Se reunirá con los líderes del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en lo más profundo del infierno”, comentaron sobre su muerte.

Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte de Abu Obaida, portavoz del ala militar de Hamás, las Brigadas al Qasam, durante un ataque llevado a cabo por fuerzas israelíes en Gaza el día anterior.

“Abu Obaida, vocero del terrorismo de Hamás, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con los líderes del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en lo más profundo del infierno”, expresó Katz en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Katz aprovechó su participación para felicitar al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- “por la ejecución perfecta” del mencionado bombardeo que se llevó a cabo en el barrio de Al Rimal, en la Franja de Gaza.

Katz: “Pronto encontraremos a los asesinos y violadores de Hamás”

“Pronto, con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamás”, destacó Katz al tiempo que adjuntó una foto de Obeida -que siempre aparecía con el rostro cubierto por una kufiya- tachada con una gran cruz roja.

Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel. Foto: Reuters.

La declaración del ministro de Defensa se produjo luego de que el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara horas antes -al inicio de la reunión de su gabinete- que el objetivo del reciente ataque en Gaza había sido efectivamente Abu Obaida.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja, tras los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, Abu Obaida, portavoz de las Brigadas al Qasam, apareció en numerosos videos difundidos por el grupo palestino. En ellos, comunicaba la postura de la organización respecto a las negociaciones y el destino de los rehenes en manos de Hamás.

La muerte de Obaida se suma a una serie de acciones dirigidas por Israel contra líderes clave del movimiento islamista. En julio de 2024, un ataque con explosivos en un edificio de Teherán acabó con la vida de Ismail Haniyeh, figura política destacada y considerado uno de los rostros más moderados dentro de Hamás.

Ismail Haniyeh, figura política destacada de Hamás que fue asesinado por Israel.

Anteriormente, el 17 de octubre, Israel había confirmado la eliminación de Yahya Sinwar, principal líder del grupo y señalado como el autor intelectual de los ataques del 7 de octubre. Sinwar era considerado el enemigo número uno de Israel en la Franja de Gaza y su muerte representó un golpe significativo para la cúpula de Hamás.