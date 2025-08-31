No es Colombia: cuál es el país de América Latina que tiene el tren más veloz y moderno de la región

El renovado transporte, que recorre cerca de 200 km en 2 horas y 13 minutos, alcanza una velocidad de 160 km/h y tiene capacidad para 238 pasajeros. Conocé más características sobre él.

El tren más veloz de América Latina. Foto: Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

América Latina vuelve a estar en el centro de la atención mundial. Esta vez, gracias a un país que posee el tren más veloz, que alcanza una velocidad de 160 km/h y tiene capacidad para 238 pasajeros.

¿Cuál es la nación con el tren más rápido? Chile. Según la página web de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el tren recorre cerca de 200 km en 2 horas y 13 minutos, desde la Estación Central hasta Curicó.

La venta de boletos comenzó el 4 de enero de 2024 y 19 de enero de 2025, el tren más veloz de Latinoamérica llevó a cabo su primer trayecto entre la Estación Central y Curicó.

En la inauguración estuvo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a la Vocera, Camila Vallejo y el Presidente de EFE, Eric Martín, quienes destacaron el ahorro de tiempo y nuevo estándar de servicio del tren.

Capaz de transportar a 238 pasajeros, el tren que alcanza 160 km/h mejora la eficiencia del transporte ferroviario en Chile y beneficia a la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

El tren realiza 12 servicios diarios y la empresa planea aumentar el número de pasajeros cada año. Los detalles de los horarios, pasajes y servicios se pueden conocer a través de su sitio web.

Las características del tren más veloz de América Latina