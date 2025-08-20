Nieve, bosques y salares: los 5 viajes en tren más espectaculares para realizar en Sudamérica

Los viajes en tren son una excelente manera de explorar un continente plagado de bellezas naturales.

Un viaje alucinante Foto: NA

Sudamérica ofrece paisajes de una belleza imponente, y una de las formas más fascinantes de descubrirlos es a bordo de un tren. El viaje en este transporte se convierte en una experiencia que va mucho más allá del simple traslado: es una travesía que permite contemplar la diversidad natural del continente.

En un tiempo donde la velocidad domina, cinco recorridos en Sudamérica invitan a redescubrir el placer del trayecto. Desde trenes sencillos hasta los más lujosos, en la prestigiosa revista de viajes Wanderlust destacaron cuáles son los mejores viajes en tren de Sudamérica.

Tren Crucero, de Ecuador Foto: NA

Los 5 viajes en tren recomendados por Wanderlust

Expreso del Sur (Bolivia)

Este tren conecta las ciudades de Oruro y Villazón, cruzando el altiplano boliviano con paisajes que combinan montañas, valles áridos y el imponente Salar de Uyuni. Aunque es un servicio regular de pasajeros, su trayecto ofrece vistas espectaculares y una forma cómoda y segura de conocer el corazón del sur boliviano. Ideal para quienes viajan hacia o desde Argentina, el Expreso del Sur permite una inmersión en la geografía y cultura andina a través de una experiencia auténtica y tranquila.

Tren Crucero (Ecuador)

Considerado uno de los trenes más lujosos del continente, el Tren Crucero unía Quito y Guayaquil en un recorrido de varios días a través de los Andes y la región costera ecuatoriana. Su ruta incluye paisajes volcánicos, haciendas históricas, mercados indígenas y el famoso tramo de la Nariz del Diablo, una obra de ingeniería que zigzaguea por un acantilado. Se trata de un ícono del turismo ferroviario de Sudamérica y un símbolo de cómo el tren puede transformarse en una experiencia cultural y escénica de primer nivel.

La Trochita, uno de los trenes recomendados en Sudamérica Foto: NA

Tren Turístico de la Sabana (Colombia)

Este encantador recorrido parte desde Bogotá y llega hasta la ciudad de Zipaquirá, famosa por su impresionante Catedral de Sal, construida en el interior de una antigua mina. El Tren Turístico de la Sabana es una locomotora a vapor que atraviesa pueblos y paisajes verdes de la sabana cundiboyacense, con música en vivo y un ambiente festivo a bordo. Es una excelente forma de combinar un viaje escénico con una visita a uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Colombia.

Belmond Andean Explorer (Perú)

Este exclusivo tren de lujo recorre los Andes peruanos entre Cusco, el Lago Titicaca y Arequipa. El Belmond Andean Explorer ofrece una experiencia cinco estrellas a bordo, con suites elegantes, gastronomía gourmet y un vagón observatorio para disfrutar de los paisajes andinos. Montañas nevadas, llanuras infinitas y pueblos tradicionales se suceden en un trayecto que combina naturaleza, cultura y confort. Es una opción ideal para quienes quieren vivir el altiplano peruano de una forma única e inolvidable.

La Trochita – Viejo Expreso Patagónico (Argentina)

Este histórico tren a vapor recorre parte de la Patagonia argentina entre Esquel y Nahuel Pan, en la provincia de Chubut. Con su trocha angosta de apenas 75 centímetros y sus vagones de madera originales de los años 20, La Trochita ofrece un viaje en el tiempo a través de paisajes patagónicos de estepa, cerros nevados y cielos infinitos. Más que un traslado, es una experiencia cultural y nostálgica, donde se mezcla la historia ferroviaria del sur argentino con la belleza natural de la región.