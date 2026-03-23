Un policía salvó a un nene antes de ser arrollado por un tren. Foto: Captura

Un menor de 3 años fue rescatado por un policía apenas segundos antes de ser arrollado por un tren de carga en la ciudad de Córdoba.

El hecho tuvo lugar en el barrio Villa Los Galpones de la capital provincial, donde el menor se encontraba sobre las vías y una formación del Tren de Cargas con 29 vagones llenos de piedra, que se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba, casi lo embiste.

Según muestran las imágenes captadas desde la misma formación, un efectivo de la División Motocicletas observó al niño y logró salvarlo un instante antes del paso del tren en la intersección de las calles Mendoza y Saráchaga.

Un policía rescató a un menor antes de ser arrollado por un tren de carga. Video: NA

Las autoridades ubicaron a la madre del pequeño, una joven de 24 años, quien expresó que su hijo se retiró de su vivienda durante un “descuido”.

El salvador fue identificado como el cabo primero Pablo Luna, quien observó la presencia del menor caminando solo sobre las vías mientras realizaba un patrullaje de rutina.

El gobernador de Córdoba destacó el accionar del policía

Tras el suceso, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la intervención del policía: “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, escribió en X.

Al mismo tiempo, subrayó la actitud de Luna: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.

“Es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”, cerró.