Vladimir Putin afirmó estar dispuesto a reunirse con Volodimir Zelenski, pero advirtió: “Que venga a Moscú”

“Donald Trump me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible”, señaló el líder del Kremlin.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, solo si este viaja a Moscú.

“Si Zelenski está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”, dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Putin, cuya presentación ante los medios rusos fue retransmitida en directo por televisión, reconoció que el líder estadounidense, Donald Trump, le había pedido celebrar una reunión con Zelenski.

“ “Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible”, afirmó.

Putin aseguró que nunca descartó la posibilidad de una reunión con Zelenski, aunque se preguntó si esta tendría “algún sentido”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

El presidente ruso puso en duda la legitimidad de su homólogo ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial.

Sin embargo, Ucrania se ve incapaz de organizar unas elecciones representativas, ya que actualmente parte de su territorio se encuentra ocupado por tropas rusas.

En cuanto a la posibilidad de elevar el nivel de la representación en el grupo negociador con Ucrania, Putin dijo que Rusia está preparada para ello, a la vez que se mostró satisfecho con el trabajo del actual jefe negociador y asesor presidencial ruso, Vladimir Medinski.

“Luz al final del túnel”

“Me parece que se ve cierta luz al final del túnel”, dijo gracias a la mediación de Trump.

A su vez, Putin subrayó que “si el sentido común impera, se podrá alcanzar un acuerdo aceptable para este conflicto”.

“Más aún cuando vemos el estado de ánimo de la actual administración de EEUU dirigida por el presidente Trump. Vemos no sólo llamamientos, sino un deseo sincero de encontrar una solución”, dijo.

Si dicho proceso no llega a buen puerto, añadió, “tendremos que lograr los objetivos que nos hemos marcado por la vía militar”.

Al respecto, subrayó que el ejército ruso avanza “exitosamente” en casi todos los sectores del frente, mientras que la situación del enemigo es “crítica”, apenas cuenta con reservas y la mayoría de sus brigadas tienen menos de la mitad del personal necesario.