Submarino inédito Foto: Copilot AI por Canal 26

U-Boat Worx vuelve a sacudir la industria con una presentación que anunció una nueva era en la exploración oceánica privada. Su reciente revelación no solo introduce un vehículo extremo, sino que refuerza la visión de la marca; llevar la ingeniería submarina a territorios reservados hasta ahora para la innovación de élite.

El Super Sub se posiciona como una máquina pensada para quienes buscan sensaciones inéditas bajo el mar. Este submarino de turismo de lujo combina potencia, precisión y una sensación de control absoluto. Su comportamiento dinámico, más cercano al de un deportivo que al de un sumergible tradicional, transforma cada inmersión en una experiencia visceral y fluida, donde la velocidad y la respuesta inmediata redefinen el turismo de lujo, la aventura y la libertad en las profundidades.

Submarino Foto: U-Boat Worx

¿Qué es el Super Sub y por qué revoluciona el mercado de los submarinos?

El Super Sub se presenta como una referencia inédita en el mundo de los sumergibles privados, destacándose por una aceleración excepcional que le permite moverse con la soltura de los grandes depredadores del océano. Más allá de alcanzar velocidades importantes, su verdadero valor está en la forma en que entrega el control con una conducción ágil, directa y milimétrica que traslada al entorno submarino la lógica y las sensaciones de la ingeniería de alto rendimiento propia del automóvil deportivo.

Tomando referencias de la aviación y de la naturaleza marina, el Super Sub propone un concepto inédito bautizado como Underwater Flight. Su silueta hidrodinámica, inspirada en la anatomía de los delfines, le permite maniobrar con ángulos de inclinación de hasta 30 grados, aportando una capacidad de movimiento nunca antes vista en este tipo de vehículos y alejándose de la lógica rígida de la inmersión tradicional.

Super Sub de U-Boat Worx Foto: Tom Van Oossanen

Para Wilbert Versteeg, CEO de U-Boat Worx, esta síntesis entre velocidad, control y seguridad marca un punto de inflexión en la exploración submarina privada. El resultado es una forma de desplazarse bajo el agua que imita el flujo natural de la vida marina, ofreciendo una experiencia más intuitiva, envolvente y alineada con el dinamismo del océano.

La velocidad récord: ¿A cuántos nudos puede navegar el nuevo submarino de lujo?

El nuevo Super Sub de U‑Boat Worx puede navegar a una velocidad récord de hasta 9 nudos bajo el agua, una cifra que lo posiciona como el sumergible privado más rápido del mundo. Esta velocidad es posible gracias a un sistema de propulsión eléctrica de alto rendimiento con 100 kW de potencia, que prioriza el empuje horizontal y la maniobrabilidad.

Construyen el submarino de lujo que recorrerá las profundidades del océano. Foto: Freepik.

Ese registro de 9 nudos no solo rompe con los parámetros habituales de los sumergibles de uso privado, sino que habilita una forma de desplazamiento inédita bajo el agua: recorridos más amplios en menos tiempo, persecuciones visuales de fauna marina y maniobras dinámicas impensadas hasta ahora en este segmento. En la práctica, la velocidad se convierte en una herramienta clave para transformar cada inmersión en una experiencia más activa, envolvente y cercana a la exploración en movimiento continuo, en lugar del desplazamiento lento tradicional asociado al buceo profundo.

Interior de lujo: confort y exclusividad para tres pasajeros bajo el mar

La embarcación está pensada para transportar a tres ocupantes; un piloto y dos acompañantes, y cuenta con una capacidad de inmersión de hasta 300 metros. Si bien no se trata de una profundidad extrema, resulta más que adecuada para la exploración recreativa, ya que es en las capas más superficiales del mar donde se concentra la mayor diversidad y actividad de la vida marina.

Submarino Foto: U-Boat Worx

En cuanto a autonomía y confort, el vehículo incorpora una batería de 62 kWh que permite operar durante un máximo de ocho horas. La experiencia a bordo se apoya en una cabina de acrílico prácticamente envolvente, con una visibilidad cercana a los 360 grados. A esto se suma un completo paquete de seguridad que incluye soporte vital para hasta 96 horas en situaciones de emergencia, boya de señalización, limitación automática de profundidad y un sistema de sonar que analiza el fondo marino y asiste la navegación con precisión.