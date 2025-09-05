Hamás difundió un video de dos rehenes israelíes en Gaza: “No puedo creer que esté vivo”

Se trata de los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Evyatar Daviv. La contundente postura del Ejército israelí.

Hamás publicó un video con dos rehenes israelíes detenidos en Gaza. Foto: Captura de video.

Hamás publicó, al cumplirse 700 días desde que Israel empezará su ofensiva contra Gaza, un nuevo video en el que aparece el rehén Guy Gilboa-Dalal junto a Evyatar Daviv.

Ambos cautivos, aparecen dentro de un auto y aseguran estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes avanzan con su ofensiva con el objetivo de tomar su control totalmente.

Hamás publicó un video de dos rehenes israelíes en Gaza.

Este es el segundo video en el que aparece el rehén Gilboa-Dalal, puesto que en febrero el grupo palestino ya había publicado otro de este joven israelí.

En estas últimas imágenes, Gilboa-Dalal menciona en hebreo haber estado cautivo durante 22 meses, lo que podría indicar que el video se grabó recientemente.

Rehenes israelíes que salieron en el último video de Hamas. Foto: X

La familia ha pedido que no se difunda en los medios de comunicación estas imágenes.

La firme postura de Israel

El Ejército advirtió a los familiares de los rehenes que en medio de la campaña militar para conquistar la ciudad de Gaza, Hamás va aumentar “el terrorismo psicológico” con la publicación de más videos de sus seres queridos para presionar al Gobierno israelí.

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

El Ejército también les informó de que la nueva ofensiva contra ciudad de Gaza “aumenta las probabilidades de que los rehenes resulten heridos o muertos, y de que los muertos desaparezcan”.