Rusia y Bielorrusia iniciaron ejercicios militares en medio de la tensión con Polonia y la OTAN

La reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco despertó las alarmas en el bloque. La cercanía a la frontera de Polonia, el principal alerta internacional.

Ejercicios militares estratégicos Zapad-2025 de Rusia y Bielorrusia. Foto: EFE

Rusia y Bielorrusia comenzaron los ejercicios militares estratégicos Zapad-2025 en ambos países en medio de las graves tensiones con Polonia y la OTAN por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

“La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents”, precisó el Ministerio de Defensa de Rusia.

“No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Foto: EFE.

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del lanzamiento de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.

El Oréshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados incluso a miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, cuyo país cerró la frontera con Bielorrusia, aseguró que los Zapad-2025 simularán la toma del llamado “corredor de Suwalki”, una franja de pocas decenas de kilómetros de ancho que es el único nexo terrestre entre los países bálticos y Polonia.