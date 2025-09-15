Donald Trump aseguró que el segundo barco destruido cerca de Venezuela transportaba cocaína y fentanilo

El mandatario estadounidense reconoció que el “negocio de la pesca se verá dañado”, pero consideró que eso es necesario para que pare el flujo de drogas a su país. Y advirtió: “Si fuera un pescador, yo no saldría a pescar”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que tiene “pruebas” de que la segunda supuesta narcolancha atacada en aguas internacionales procedente de Venezuela transportaba “grandes bolsas de cocaína y fentanilo”.

“Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada desde donde estaban saliendo. Hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes irían tras nosotros”, indicó Trump desde el Despacho Oval.

El ataque de Estados Unidos a un segundo barco venezolano. Créditos: EFE.

“Sabemos a la hora que se fueron y de dónde salieron, lo que tenían”, señaló el republicano, quien agregó que tras los dos ataques con proyectiles contra estas pequeñas embarcaciones por parte de la Armada estadounidense “ya no hay barcos en el océano”.

El mandatario reconoció que el “negocio de la pesca se verá dañado”, pero consideró que eso es necesario para que pare el flujo de drogas a Estados Unidos. “Si fuera un pescador, yo no saldría a pescar”, advirtió por las sospechas de posibles drogas en la bodega.

Estados Unidos vs. Venezuela: su batalla contra el narcotráfico

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump en la plataforma ‘Truth Social’.

El presidente estadounidense detalló que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como ‘terroristas’.

El segundo ataque a un barco venezolano por parte de Estados Unidos. Foto: Reuters.

El republicano agregó que ningún miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.“¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!“, concluyó.

Estados Unidos destruyó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro negó rotundamente, además de condenar el ataque.