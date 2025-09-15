TikTok podrá seguir usándose en Estados Unidos: Trump y Xi Jinping llegaron a un acuerdo inicial y hablarán este viernes

A solo dos días de que venza el plazo límite para que la red social cese operaciones en el país norteamericano, las partes habrían llegado a un acuerdo inicial.

Las negociaciones entre China y EE.UU. sobre TikTok. Foto: Reuters.

China y Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo inicial respecto del futuro de la red social TikTok, tras intensas negociaciones comerciales que se llevaron a cabo en Madrid, según anunciaron desde el Tesoro del país norteamericano.

Estas negociaciones se dieron a solo dos días del plazo límite para que TikTok cese operaciones en Estados Unidos.

Pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses”

Tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como el representante de Comercio, Jamieson Greer, se refirieron a un pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses”, pero que al mismo tiempo “también es justo para la parte china”.

Bessent agregó que el pacto terminará de cerrarse con una llamada el próximo viernes entre los presidentes de las dos naciones, Donald Trump y Xi Jinping.

El propio Trump había mencionado en su momento que “¡la relación sigue siendo muy fuerte!” entre ambos países.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters/Nathan Howard.

La reunión en Madrid fue la cuarta en las negociaciones que mantuvieron las delegaciones comerciales de Washington y Beijing. El vencimiento del plazo legal al que se hacía alusión anteriormente refiere a la obligación de la empresa china ByteDance de tener que vender TikTok o enfrentar la prohibición de operar en Estados Unidos.

Las negociaciones se llevaron a cabo en el marco de la prórroga arancelaria acordada en agosto, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos impuestos y redujo los aranceles existentes al 30% para productos chinos y al 10% para bienes estadounidenses.

El domingo, Trump condicionó el futuro de TikTok a las decisiones del gobierno chino. “Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende”, declaró ante la prensa, reflejando la incertidumbre que rodeaba el proceso negociador.

Las negociaciones por TikTok entre EE.UU. y China. Foto: Reuters.

La postura de Trump respecto a TikTok ha cambiado notablemente desde su primer mandato, cuando lanzó fuertes críticas contra la plataforma. En la actualidad, sin embargo, ha comenzado a valorarla como una herramienta clave para conectar con los votantes más jóvenes, lo que explica su referencia a una compañía que “los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar”.