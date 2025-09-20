Venezuela sacó los militares a la calle para enseñarle el “manejo de armas” a los ciudadanos y “defenderse” de Estados Unidos

Alrededor de 25 tanquetas salieron desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Venezuela, y junto a cientos de motos recorrieron varios kilómetros de dos autopistas de la capital, para llegar finalmente a la zona de El Valle.

Venezuela sacó a los militares a la calle. Foto: EFE

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela realizó una caravana por las calles de Caracas para llegar a las comunidades donde los militares enseñarán sobre “manejo de armas”, en el marco del plan de adiestramiento en defensa contra Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que el Gobierno venezolano considera una “amenaza”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada como un “hito” en la “revolución militar” del país.

“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria”, indicó Padrino López en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El funcionario indicó que la FANB se desplegó en los “5.336 circuitos comunales” del país para fortalecer las “unidades comunales de milicias”.

“Cambio de régimen”

El jueves, Nicolás Maduro anunció el despliegue en las comunidades del país para enseñar sobre “manejo de armas”, como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro insiste en que Washington quiere propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, aunque el presidente Donald Trump negó esta semana haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un cambio de Gobierno en Caracas.

De acuerdo a VTV, los militares venezolanos se desplegaron en distintas comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, así como Nueva Esparta.