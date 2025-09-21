Hallaron muertos a los siete mineros atrapados en una mina ilegal de oro en Colombia

Las autoridades confirmaron este domingo el fallecimiento de los trabajadores luego de una intensa búsqueda de 9 días.

Hallaron muertos a los siete mineros de oro en Colombia tras 9 días de búsqueda. Foto: EFE

Tras nueve días de búsqueda, los siete mineros atrapados en una excavación ilegal de oro en el suroeste de Colombia fueron encontrados muertos este domingo, informó la Defensa Civil.

La búsqueda, en la que participaron bomberos, decenas de voluntarios y máquinas de extracción, se realizó en la mina a cielo abierto, en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca.

“Las siete personas estaban fallecidas. Fueron trasladadas a medicina legal”, expresó a la agencia AFP Graciela Tovar, presidenta de la Defensa Civil local.

Hallaron muertos a los siete mineros de oro en Colombia tras 9 días de búsqueda . Video: Reuters.

Según trascendió, los mineros quedaron sepultados luego del derrumbe y las primeras hipótesis es que fallecieron por falta de oxígeno. Los cuerpos fueron encontrados en uno de los túneles que tenía la mina, que son “bastante largos, pero con la baja del nivel del agua, se pudo ver un cuerpo y después seguir por el túnel para encontrar los otros”, informó Tovar.

El Cauca se convirtió en un centro de operaciones de disidentes que se apartaron del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. En esta región, la minería ilegal de oro es una actividad que se puede ver con frecuencia, muchas veces controlada por grupos armados que financian sus operaciones a través del comercio de este metal y del narcotráfico.

Hallaron muertos a los siete mineros de oro en Colombia tras 9 días de búsqueda. Foto: REUTERS

Los accidentes en estas explotaciones son comunes y, en muchos casos, mortales. En Colombia, este tipo de tragedias también afecta de manera recurrente a los yacimientos de carbón ubicados en el centro del país.

Según la Agencia Nacional de Minería, en 2024 se registraron 124 muertes por accidentes mineros y, hasta julio de 2025, la cifra ya alcanzaba los 65 fallecidos.