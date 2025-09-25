La advertencia de la Casa Blanca: habrá despidos masivos en las agencias federales si no hay acuerdo por el presupuesto de EE.UU.

El Gobierno de Trump advirtió que dejará sin efecto los planes que se vayan quedando sin presupuesto. Al momento hay un acuerdo parcial, pero el republicano lo ve insuficiente.

Donald Trump. Foto: EFE

La Casa Blanca advirtió a las agencias federales que preparen despidos masivos si se produce el cierre de Gobierno el 1 de octubre por falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto.

Según el medio Politico, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca enviará un comunicado a las agencias informando de que, en caso de cierre, se cesará a los empleados que trabajan en programas que no están legalmente obligados a continuar.

La Casa Blanca. Foto: REUTERS

La Administración republicana estaría aprovechando la situación para seguir con su plan de recortar el gasto público acabando con miles de puestos de trabajos federales que empezó a principios de mandato Elon Musk, entonces aliado de Trump.

La situación con el Presupuesto

La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó un presupuesto temporal, presentado por los republicanos, que buscaba extender siete semanas las operaciones del Gobierno Federal, hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, la propuesta no consiguió el ‘sí’ del Senado.

Cámara de Representantes de Estados Unidos_Reuters

Pese a que los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, no es suficiente para aprobar el presupuesto, que necesita el voto afirmativo de 60 senadores. Con los números actuales necesitaría el apoyo de todos los republicanos y de al menos siete legisladores demócratas.

Los demócratas están presionando a los republicanos para proteger las partidas de salud, aprovechando una de las pocas medidas de presión que tienen al no controlar ninguno de los poderes federales.