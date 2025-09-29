Donald Trump aseguró que Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz de EEUU: “Habrá un alto al fuego en la Franja de Gaza”

El presidente estadounidense brindó una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel. En qué consiste el acuerdo.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que “Habrá un alto al fuego” en la Franja de Gaza, tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Trump aseguró además que Netanyahu aceptó el plan de paz de Estados Unidos para en devastado enclave. El mismo contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio mandatario o la futura creación de un Estado palestino

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo el líder republicano a la prensa posterior a un encuentro con el primer ministro israelí.

“Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado”, añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá “una respuesta positiva” por parte del grupo islamista.

Trump también dijo que, en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para destruir a la milicia.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

“Si no es así, como bien sabes, Bibi (diminutivo con el se refirió a Netanyahu), contarás con un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias”, explicó el republicano, que apuntó que mantuvo una “larga y dura conversación” hoy con el líder israelí.

“Él entiende que ya es hora (de buscar un acuerdo de paz)”, dijo Trump sobre el mandatario israelí.

Cómo es el plan de paz de EEUU para la guerra en Gaza

Estos son los 20 puntos: