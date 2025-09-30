Donald Trump anticipó que no le entregarán el Premio Nobel de la Paz, lo que considera “un gran insulto” para Estados Unidos

El republicano afirmó que el galardón será entregado a “algún tipo que no ha hecho absolutamente nada”.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump anticipó que no le otorgarán el Premio Nobel de la Paz, algo que considera como “un gran insulto” para Estados Unidos.

“¿Recibiré el Premio Nobel? Por supuesto que no. Se lo darán a algún tipo que no ha hecho absolutamente nada (…) Sería un gran insulto para nuestro país”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

El postulante al Nobel de la Paz prometió que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos que “ganó y construyó esta nación”, dirigiéndose a la cúpula militar en las afueras de Washington.

Medalla otorgada a los Premios Nobel de la Paz. Foto: Ministerio de Cultura.

El Premio Nobel de la Paz constituye una vieja obsesión de Trump, que resucitó esta ambición en los últimos meses al presentarse como uno de los grandes pacificadores del mundo, describe la cadena ABC.

El mensaje a las FFAA de EEUU

“Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido”, declaró Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en un encuentro en Quantico.

El Presidente enfatizó que Estados Unidos está “25 años por delante de Rusia y China” en esa tecnología de proyección de fuerza y ​​armas nucleares.

Donald Trump en Quantico. Foto: REUTERS

“Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada”, advirtió Trump.

Sostuvo que movió “un submarino o dos” hacia “la costa de Rusia , solo por precaución”, de acuerdo con una crónica que publica el sitio dw.

Precisó que la nave submarina “solo está allí al acecho” y se jactó de que “es totalmente indetectable”.

Donald Trump en Quantico. Foto: REUTERS

“Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas, gracias a la emocionante renovación del espíritu de nuestras propias fuerzas”, insistió Trump.