Atentado en Mánchester: la Policía de Inglaterra admitió que mató de un tiro a una de las víctimas

El atacante, identificado como Jihad Al-Shamie, no tenía armas de fuego durante el ataque a la sinagoga. También uno de los heridos recibió un tiro.

Atentado en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur Foto: EFE

La Policía de Inglaterra admitió que una de las dos víctimas del atentado contra una sinagoga en Mánchester murió por disparos de agentes.

El jefe de la Policía del Gran Mánchester, Stephen Watson, dijo además que una de las tres personas que están hospitalizadas en estado grave también presenta heridas de bala.

“El patólogo del Ministerio del Interior ha informado de que ha determinado de manera provisional que una de las víctimas fallecidas parecería haber sufrido una herida compatible con un disparo”, declaró el mando policial.

Atentado en una sinagoga de Manchester. Foto: REUTERS

Watson añadió que “se cree que el sospechoso, Jihad Al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los agentes de la GMP con armas autorizadas mientras trataban de impedir que el agresor entrara en la sinagoga y causara más daño a la comunidad judía”.

“Por lo tanto, se deduce que, sujeto a exámenes forenses adicionales, la herida (mortal) pudo haberse producido como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente tomada por mis oficiales para poner fin al ataque violento”, explicó.

Watson precisó que “no corre peligro la vida” de la otra persona que resultó herida de bala.

Atentado en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur Foto: EFE

“Se cree que ambas víctimas se encontraban muy cerca una de la otra detrás de la puerta de la sinagoga, cuando los fieles trataban de evitar que el atacante entrara”, dijo el jefe de la GMP.

Los dos hombres muertos fueron identificados como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66.

La Policía mantiene bajo custodia a tres presuntos cómplices mientras sigue la investigación sobre la motivación del ataque, considerado antisemita.