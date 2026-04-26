Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El intento de ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca encendió alarmas en Washington y dejó al descubierto detalles inquietantes sobre el presunto autor, identificado como Cole Allen. El hombre, de 31 años, habría enviado a sus familiares un manifiesto de más de mil palabras apenas diez minutos antes del incidente, en el que describía sus motivaciones y objetivos.

Según reveló el New York Post, el documento detallaba una lista de blancos prioritarios, encabezada por miembros del gobierno de Donald Trump. En el texto, Allen se describía como alguien dispuesto a actuar contra lo que consideraba una amenaza, utilizando fuertes acusaciones contra el mandatario, quien se encontraba presente en el evento al momento del intento de ataque.

Este episodio tuvo lugar en la tradicional cena organizada por la White House Correspondents’ Association, una cita clave del calendario político y mediático en los Estados Unidos. Allí asistieron figuras de renombre, en donde se incluyó a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance.

Sospechoso del tiroteo en la cena con periodistas a la que asistió Donald Trump. Foto: via REUTERS

Según los reportes oficiales, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos interceptaron al sospechoso cuando intentaba ingresar armado al recinto. El hombre fue reducido antes de cruzar el perímetro de seguridad, evitando así una posible tragedia. Durante el incidente, se registraron disparos y uno de los agentes resultó herido, aunque fuera de peligro gracias a su chaleco antibalas.

Donald Trump calificó al atacante como a un “loco” y “lobo solitario”

Tras lo ocurrido, Trump calificó al atacante como un “loco” y un “lobo solitario”, descartando, al menos en esta etapa de la investigación, la participación de una red más amplia. Esta hipótesis fue respaldada por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y por el jefe de policía local, Jeffery Carroll, quienes coincidieron en que no hay indicios de cómplices.

Donald Trump calificó al atacante como un “loco” y un “lobo solitario”. Foto: REUTERS

El foco en la seguridad de eventos de alto perfil también es materia de análisis a partir de lo sucedido, en vínculo con cómo se vieron amenazados personajes de alto perfil de forma muy sencilla. De todos modos, la rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó consecuencias mayores.

Mientras avanza la investigación, el episodio refuerza la preocupación por la violencia política en Estados Unidos y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención ante amenazas cada vez más impredecibles.