Trump reconoció que el Servicio Secreto tardó más de lo normal en retirarlo del lugar del ataque:

Donald Trump reconoció que el Servicio Secreto tardó más de lo normal en retirarlo del lugar del ataque. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de un intento de atentado contra él y varios miembros de su Administración este sábado por la noche, cuando un hombre identificado como Cole Allen (31) irrumpió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con un arma e incluso hubo disparos, con clara intención de atacar al mandatario republicano.

Frente a esta situación, el Servicio Secreto de los EE.UU. actuó de inmediato y puso a resguardo a Trump y al resto de los presentes de rango dentro del gobierno estadounidense.

Trump, por tanto, quiso dar detalles de los pormenores del operativo de seguridad y dialogó con el programa ’60 Minutos’ de la televisión estadounidense.

Los detalles que ofreció Trump sobre el accionar del Servicio Secreto ante el intento de atentado

El Servicio Secreto tardó unos 20 segundos en retirar a Donald Trump del salón en donde se estaba llevando a cabo el encuentro y donde irrumpió el agresor con intenciones de atacarlo.

Este tiempo, para los estándares de seguridad norteamericanos, es excesivo y debió haber sido un operativo mucho más rápido.

Incluso, en uno de los videos que se viralizó en redes sociales, se puede ver cómo miembros del Servicio Secreto toman de la chaqueta al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, para retirarlo del lugar, pero otro de los miembros tarda más tiempo en retirarlo a Trump, quien además trastabilla y parece caer al piso cuando es retirado del escenario del hotel Washington Hill, donde se estaba llevando a cabo el evento.

El presidente de Estados Unidos y la primera dama fueron evacuados por el Servicio Secreto. Foto: Reuters

A raíz de esto, y en diálogo con la prensa, Trump reconoció que se tardó en retirarlo del escenario porque aclaró que “fue un poco culpa mía, porque quería ver qué estaba pasando y no se los hice fácil”, en referencia a quienes estaban encargados de su seguridad.

Incluso reconoció que se dio cuenta de que “tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal” y a partir de allí comenzó a seguir las instrucciones de sus guardaespaldas “que son gente increíble”, aunque por su culpa y por sus intenciones de quedarse más de la cuenta, hizo “que actuaran un poco más despacio”, según confesó en el mencionado programa televisivo “60 Minutos”.

Al momento de querer retirarlo del escenario el Servicio Secreto, Trump reconoció que les dijo: “Un momento, esperen, déjenme ver, esperen”, pero luego entendió la gravedad de la situación y decidió hacerles caso a sus guardaespaldas para que saliera sano y salvo del lugar.