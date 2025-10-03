Un avión que trasladaba a Lula sufrió un desperfecto en el motor: “Nos bajamos con miedo de que se incendiara”

El presidente de Brasil viajaba a Belem para inaugurar la cumbre COP30. “Tengo que darle las gracias a Dios porque el problema podría haber ocurrido en el aire”, afirmó.

Lula da Silva en Belem para la Cumbre COP30. Foto: REUTERS

Lula da Silva reveló que tuvo un percance con un avión oficial del que se tuvo que bajar antes del despegue “con miedo de que se incendiara”, dentro de su visita a Belém para inaugurar obras de la cumbre COP30.

El presidente de Brasil relató, en una entrevista a TV Liberal, que el avión de la Fuerza Aérea Brasileña en el que pretendía trasladarse a la Ilha do Marajó presentó un problema en el motor que lo obligó a cambiar de aeronave poco antes de despegar con su equipo.

“Tengo que darle las gracias a Dios porque el problema podría haber ocurrido en el aire. Todavía en tierra, tuvimos que bajar del avión con miedo de que se incendiara y ahí fuimos a otro”, narró el líder progresista.

Lula mantuvo su agenda de actos públicos sin mayores consecuencias y dijo que se dirigió a la Basílica de Nuestra Señora de Nazaret, en Belém, para darle las gracias a la Virgen de Nazaret.

Su participación en la COP30

Lula se encuentra de visita en Belém para inaugurar una serie de obras vinculadas con la cumbre mundial del clima de la ONU, que empezará en noviembre próximo.

Lula da Silva en Belem para la Cumbre COP30. Video: REUTERS.

El gobernante reiteró que esta será la “COP de la verdad” porque servirá para descubrir si los líderes mundiales están comprometidos o no con detener el calentamiento global.

En este sentido, insistió en la necesidad de que los países ricos paguen a los más desfavorecidos para financiar su transición energética.