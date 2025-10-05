Se agranda la familia: la reina Máxima y el rey Guillermo presentaron al nuevo integrante de la Casa Real

El matrimonio real de los Países Bajos celebró el Día Mundial de los Animales presentando a Jagger, un labrador negro que se une a Mambo, el caniche toy blanco. La tierna foto que subieron a las redes.

Máxima Zorreguieta y Guillermo de Holanda. Foto: EFE.

En una fecha especialmente dedicada al amor y respeto por los animales, la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos sorprendieron a sus seguidores al presentar oficialmente a Jagger, un cachorro de labrador negro que se incorpora a la familia real.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de la Casa Real, donde los monarcas compartieron una fotografía tomada en los jardines de su residencia, probablemente en el Palacio de La Haya.

La Reina Máxima y Guillermo presentaron a Jagger. Foto: Instagram / koninklijkhuis.

En la imagen se observa a Jagger junto a Mambo, el caniche toy blanco que ya formaba parte del hogar real desde 2021, posando sobre un pie escultórico con un paisaje verde y un lago de fondo.

La publicación, que cuenta con más de 17,1 mil “me gusta”, fue acompañada por un mensaje que conmovió a sus seguidores: “¡Es el Día Mundial de la Mascota! Mambo con su amigo Jagger, el nuevo cachorro labrador del rey Guillermo-Alexander y la reina Máxima”.

Familia real holandesa. Foto: Instagram / koninklijkhuis.

El gesto fue celebrado por miles de usuarios que destacaron el cariño de los reyes hacia sus mascotas y la naturalidad con la que comparten momentos familiares en las redes. Desde su llegada en 2021, Mambo se había convertido en uno de los protagonistas de la vida cotidiana de los monarcas, y la reciente incorporación de Jagger completa la familia perruna del palacio.

La llegada del nuevo cachorro coincide con un cambio significativo en la vida familiar de los reyes: sus tres hijas, la princesa heredera Amalia, la princesa Alexia y la princesa Ariane, se encuentran estudiando fuera del país.

Amalia, la hija mayor y quien será reina de los Países Bajos en el futuro, cursa un programa universitario en Ámsterdam. Por su parte, Alexia continúa su formación académica en Londres mientras que Ariane, la menor, cursa el Bachillerato Internacional en Italia.

Familia real holandesa. Foto: Instagram/koninklijkhuis

Mientras las princesas se concentran en sus estudios, Máxima y Guillermo dedican mayor tiempo a sus compromisos institucionales y a la vida familiar, que ahora gira también en torno al cuidado y la compañía de sus dos perros.

El Día Mundial de los Animales, celebrado cada 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, considerado el patrón de los animales, fue instituido oficialmente por la Organización Mundial de Protección Animal en 1929.

La fecha busca generar conciencia sobre el bienestar animal y la importancia del respeto hacia todas las especies, un mensaje que la familia real neerlandesa decidió acompañar con una imagen de sus compañeros perrunos.