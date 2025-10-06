El premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi: qué descubrieron

Destacaron sus trabajos en torno a los descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica que pueden propiciar nuevos tratamientos para curar el cáncer y ayudar en los trasplantes.

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025. Foto: Captura Web.

“Por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica”, el Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado este lunes a los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi.

La distinción la alcanzaron por identificar mecanismos que protegen al organismo de autoinmunidad, lo que abriría el camino a tratamientos nuevos para curar el cáncer y también para los trasplantes.

Como de costumbre, el anuncio se dio desde la capital sueca, Estocolmo, donde el Comité Nobel hace entrega desde 1901 de este reconocimiento a “aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”.

Los galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2025. Foto: NA.

¿De qué se trata la tolerancia inmune periférica?

La tolerancia inmune periférica, por la que los tres profesionales fueron destacados, es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, por lo que es muy importante para comprender las enfermedades autoinmunes.

Los premiados lograron identificar cómo funcionan los linfocitos T, guardianes del sistema inmune, lo que abre una nueva línea de investigación que al mismo tiempo permite desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, señaló Olle Kämpe, presidente del jurado.

El cuerpo humano cuenta con un sistema inmunológico altamente eficaz, cuya principal función es protegernos cada día frente a una amplia gama de microorganismos. Para cumplir este papel sin causar daño al propio organismo, su actividad debe estar cuidadosamente regulada.

De lo contrario, puede atacar los propios órganos y tejidos, lo que da lugar a enfermedades autoinmunes. Comprender cómo el sistema inmunitario logra diferenciar con precisión entre lo propio y lo ajeno ha representado uno de los grandes desafíos de la inmunología moderna.

Las bases del hallazgo para el Premio Nobel de Medicina 2025

Las bases del hallazgo clave en inmunología se remontan a 1995, cuando Shimon Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, descubrió una población de linfocitos T con capacidad para suprimir respuestas inmunitarias perjudiciales. Hasta entonces, se creía que la tolerancia inmunitaria dependía exclusivamente de la eliminación de células autoinmunes en el timo (tolerancia central). Sakaguchi aportó evidencia de un segundo mecanismo, mediado por células T especializadas que protegen los tejidos del ataque inmunológico.

Linfocitos T. Foto: Unsplash.

En 2001, la investigación dio un paso crucial con los trabajos de Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell. Ambos identificaron el gen FOXP3 como esencial para el desarrollo y función de estas células T reguladoras (Tregs). Estudios en modelos animales revelaron que mutaciones en este gen provocaban enfermedades autoinmunes severas, tanto en ratones como en humanos, donde se relaciona con el síndrome IPEX, un trastorno autoinmune grave. Ramsdell y su equipo confirmaron que FOXP3 actúa como un regulador maestro de las Tregs.

Finalmente, en 2003, Sakaguchi consolidó la conexión entre ambos descubrimientos, demostrando que FOXP3 dirige el desarrollo de las células T reguladoras que él mismo había descrito años atrás. Estas células funcionan como guardianes del sistema inmunológico, impidiendo ataques contra los propios tejidos del cuerpo.

Este avance abrió un nuevo campo en la inmunología, impulsando terapias centradas en la tolerancia periférica. Según el Comité Nobel, varios tratamientos derivados ya se encuentran en fase de ensayos clínicos, con aplicaciones prometedoras en autoinmunidad, cáncer y trasplantes.