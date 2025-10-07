Asia y Europa, cada vez más cerca: una nueva ruta marítima reducirá a 18 días los viajes comerciales entre ambos continentes

El lanzamiento del Arctic Express marca un hito en la historia del comercio marítimo. Con un trayecto que conecta los principales puertos de China con Europa, esta vía no solo acorta tiempos y costos, sino que también refuerza la seguridad logística y reduce significativamente las emisiones de carbono.

Arctic Express. Foto: The Jamestown Foundation.

El comercio marítimo mundial suma un nuevo hito con la inauguración del “Arctic Express”, la primera ruta express que conecta China con Europa a través del Ártico. La madrugada del 23 de septiembre de 2025, el buque Istanbul Bridge zarpó desde el puerto de Ningbo-Zhoushan con más de mil contenedores, marcando el inicio de un corredor que promete transformar la logística internacional.

A diferencia de la ruta tradicional por el Canal de Suez, que demanda entre 30 y 40 días, el Arctic Express completa el trayecto en 18 días, lo que representa un ahorro de hasta 22 jornadas de navegación y una reducción significativa del impacto ambiental, con un 50% menos de emisiones de carbono por viaje.

Comercio marítimo.

La Ruta del Mar del Norte (NSR) y los puertos que estarán conectados

El Arctic Express conecta los principales puertos chinos:

Ningbo.

Shanghái.

Qingdao.

Dalian.

Con los más estratégicos de Europa:

Felixstowe (Reino Unido).

Róterdam (Países Bajos).

Hamburgo (Alemania).

Gdansk (Polonia).

El trayecto aprovecha la Ruta del Mar del Norte (NSR), que atraviesa el Ártico, ofreciendo una vía más rápida y segura, con menor riesgo de piratería o bloqueos políticos.

Ilustración de la ruta del Arctic Express de China a Europa. Foto: Argenports.

Carga y ventajas comerciales

La carga del viaje inaugural incluyó bienes de consumo, ropa, baterías de litio y equipos de almacenamiento de energía, así como envíos de comercio electrónico, en línea con la demanda creciente entre Asia y Europa.

Según Zhou Chujing, gerente de compras logísticas de Sigenergy, cada contenedor transporta productos por un valor aproximado de 300.000 dólares, y la rapidez de la ruta fortalece toda la cadena comercial.

Expertos destacan que la ruta ártica podría convertirse en un bien público internacional, al que podrían sumarse Japón y Corea del Sur, consolidando un nuevo eje de la llamada Ruta de la Seda de Hielo.

Comercio marítimo.

Para la naviera Zhejiang Seaport Group, esta conexión completa la red global de Ningbo-Zhoushan, que ahora vincula los océanos Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico, reforzando su rol como nodo clave del comercio marítimo mundial.

Con este nuevo corredor, el comercio entre China y Europa entra en una etapa de mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad, marcando un antes y un después en la historia del transporte marítimo global.