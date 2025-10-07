El enfrentamiento sin fin: Donald Trump volvió a cruzar acusaciones con Greta Thunberg, tras ser detenida en Israel

La activista le respondió al presidente de Estados Unidos en un posteo de Instagram luego de que el mismo la vuelva a acusar de tener problemas de ira.

Greta Thunberg fue deportada de Israel y volvió a pelearse con Donald Trump

Greta Thunberg le respondió a Donald Trump luego de sus declaraciones ante los medios en la Casa Blanca en los cuales la acusaba de tener problemas de ira: “Parece que también lo están afectando a usted”.

“Aceptaría cualquiera de sus amables recomendaciones para el manejo de la ira ya que -debido a su historial- parece que también lo están afectando”, declaró la activista sueca en su último post de Instagram.

Hace unos días, Greta se había sumado a un barco en misión de paz llamado “Global Sumud Flotilla” para llevar ayuda a la población de la Franja de Gaza en contexto de la guerra. El mismo fue interceptado en aguas internacionales y la activista sueca quedó detenida en Israel. Al llegar a Grecia, declaró en un video haber sufrido maltratos, pero pidió “que no se pierda el foco en el genocidio del pueblo palestino”.

Greta Thunberg declaró luego de ser liberada

No es la primera vez que Greta intenta llegar a Gaza en una flotilla de paz.

Qué dijo Donald Trump sobre Greta Thunberg

“Bueno, ella es solo una alborotadora ¿Sabes? Quiero decir que ya no le interesa el medio ambiente. No, le interesa esto. Es una alborotadora", declaró el primer mandatario estadounidense ante los medios en la Casa Blanca. Y continuó: “Tiene problemas para controlar la ira. Creo que debería ver un médico”.

Donald Trump arremete contra Greta Thunberg Foto: REUTERS

“Está tan enojada, tan loca. Es solo una alborotadora”, finalizó su declaración el presidente de los Estados Unidos de América.

Cuál fue el enfrentamiento previo entre Trump y Greta Thunberg

La mala relación entre el primer mandatario estadounidense y la activista por los derechos humanos sueca data del 2019 cuando ella participó en la COP25 y dio su famoso discurso.

Trump la había acusado por primera vez de tener problemas de ira en un tuit.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

A lo que Greta esperó un año y le respondó luego de que el mismo perdiera las elecciones presidenciales del 2020 y acusara de fraude pidiendo que paren el conteo de los votos.