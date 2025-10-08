Trump pidió cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois por las marchas contra sus políticas migratorias

El presidente de Estados Unidos aseguró que las autoridades locales no protegen a los agentes del servicio de control de inmigración que detienen extranjeros para deportarlos. La tensión en las calles crece a diario.

Presencia policial en Chicago por las marchas contra las políticas migratorias. Foto: REUTERS

Donald Trump volvió a apuntar contra las autoridades de Chicago y pidió que se encarcele a su alcalde, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, por no garantizar protecciones a los agentes de inmigración durante las redadas en las calles.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!”, escribió el epublicano en Truth Social.

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Chicago han aumentado desde que hace un mes, cuando inició la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., para “garantizar la seguridad” en la capital del centro-norte del país.

Las redadas han resultado en múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas, a tono con la dura política antiinmigratoria del Gobierno republicano.

Estas operaciones han provocado crecientes manifestaciones ciudadanas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

Unos 200 soldados enviados Texas ya se encuentran instalados en Chicago, listos para ser desplegados, a los que se suman otros 300 miembros de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días.