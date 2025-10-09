Donald Trump: “Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania”

El presidente de Estados Unidos confirmó el fin del conflicto en Medio Oriente y afirmó que los rehenes serán liberados el lunes o martes.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que resuelve y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo.

“Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder”, declaró el republicano al inicio de una reunión de su gabinete.

Donald Trump sobre la guerra en Gaza y la posible solución del conflicto en Ucrania. Video: REUTERS

“Logramos la liberación de todos los rehenes restantes, y deberían ser liberados el lunes o martes”, dijo. “Recuperarlos es un proceso complicado. Prefiero no decirles qué tienen que hacer para recuperarlos. Hay lugares en los que no quieres estar. Pero recuperaremos a los rehenes el martes y será un día de alegría”, completó.

El mandatario lamentó que mientras no se consigue poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú se “están perdiendo unas 7.000 personas a la semana”, algo que definió como “bastante grave”.

“Están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra”, aseguró.

El republicano, que busca obtener el Premio Nobel de la Paz, cuyo ganador será anunciado el viernes, suele presumir de haber puesto fin a siete conflictos: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.