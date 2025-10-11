Soldados de Estados Unidos llegan a Israel para supervisar el alto el fuego alcanzado en Gaza

Cuando las tropas israelíes se repliegan y se espera la liberación de rehenes, las fuerzas estadounidenses llegan para apoyar el acuerdo. Sin embargo, ningún soldado entrará en la Franja de Gaza.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 11 de octubre de 2025, 12:50
Militares en la Franja de Gaza tras el acuerdo de paz.
Militares en la Franja de Gaza tras el acuerdo de paz. Foto: REUTERS

Soldados estadounidenses llegan a Medio Oriente para apoyar y supervisar el acuerdo de Donald Trump, firmado por Israel y Hamás.

Según adelantó la cadena estadounidense ABC News, 200 soldados estadounidenses han comenzado a llegar a territorio israelí desde EE.UU. y desde otros países de Medio Oriente para establecer un “centro de coordinación” que supervisará la implementación del alto el fuego en Gaza.

Los dos oficiales estadounidenses consultados por la cadena aseguran que ningún soldado estadounidense entrará en la Franja de Gaza.

Hasta Israel se ha trasladado también el almirante Brad Cooper, encargado en el Comando Central de EE.UU. de supervisar sus tropas en Oriente Medio.

El “centro de coordinación” que lo soldados estadounidenses van a establecer en Israel es un “primer paso” en la ejecución del acuerdo alcanzado entre el país hebreo y Hamás, que implicará una “extensiva coordinación humanitaria, logística y de asistencia en seguridad”, explicaron los oficiales a ABC.

Por ello, los soldados estadounidenses trasladados a la zona están especializados en transporte, planificación, logística, seguridad e ingeniería, y trabajarán junto a representantes de otros países, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.