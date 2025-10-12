Benjamín Netanyahu aseguró que los “enemigos” de Israel tratan de recuperarse para volver atacarlo: “La campaña no terminó”

Pese a que el Estado judío comenzó su retirada en la Franja de Gaza en el marco del alto el fuego con Hamás, el primer ministro está atento al desarrollo de sus oponentes.

Cese al fuego entre Israel y Hamás. Foto: REUTERS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó un videocomunicado que comienza como una celebración de la liberación en escasas horas de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza, y continúa afirmando que el país sigue afrontando “grandes desafíos” en materia de seguridad, alegando que “enemigos” del país tratan de recuperarse para volver atacarlo.

“Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo decirles: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos”, aseguró Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Foto: REUTERS

Más allá de su advertencia, el comunicado del primer ministro israelí se centró en reivindicar la unidad de Israel reconociendo que hay “muchas diferencias” entre la población, en una línea de discurso poco habitual en sus intervenciones.

“Sé que hay muchas diferencias entre nosotros. Pero en este día, y espero que también en el periodo que viene, tengamos todas las razones para apartarlas”, dijo en el comunicado. “Porque uniendo fuerzas hemos logrado victorias tremendas. Victorias que han sorprendido al mundo entero”, añadió.

Se espera que Hamás libere a todos los cautivos que mantiene en Gaza

Netanyahu celebró que se espera que Hamás libere a todos los cautivos que mantiene en Gaza o a la gran mayoría: 20 vivos que serán liberados en la madrugada del lunes y un número aún no anunciado de los fallecidos (28 en total), ya que es posible que el grupo islamista aún no haya podido recuperar todos los cadáveres.

“Mañana es el inicio de un nuevo camino. Un camino de construcción, de sanación y de esperanza. Un camino para unir nuestros corazones. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestro país. Juntos seguiremos ganando y, con la ayuda de Dios, juntos aseguraremos la eternidad de Israel”, sentenció.

El primer ministro israelí aún no reconoció su responsabilidad por el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que milicias gazatíes se infiltraron en el país asesinando a casi 1.200 personas y secuestrando a otras 251. Tampoco emitió ninguna disculpa hacia las familias de los cautivos en Gaza.