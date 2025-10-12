Israel se prepara para recibir a los rehenes: confirmó que los secuestrados por Hamás serán liberados a partir de esta noche

La Cruz Roja será mediadora y entregará a los rehenes a las tropas israelíes. Tras una breve revisión médica se reunirán con sus familiares y luego serán trasladados a diferentes hospitales.

Protestas de los familiares de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Israel confirmó en las primeras horas de este domingo que los 20 rehenes cautivos por el grupo islamista Hamás serán liberados “el lunes temprano”, pero existe la posibilidad de que pase eso horas antes, es decir, durante esta misma jornada por la noche.

La confirmación por parte del Gobierno israelí señaló que si Hamás está listo para hacer la liberación antes, el proceso se podría adelantar. La nueva hora propuesta, entonces, sería a partir de las 00 h (hora local) que equivale a las 18.00 h de este domingo (hora argentina).

Los rehenes judíos podrían ser liberados esta noche. Foto: EFE

“La liberación de nuestros rehenes comenzará temprano el lunes por la mañana. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean entregados todos juntos a la Cruz Roja”, mencionó la portavoz del Gobierno de la nación judía, Shosh Bedrosian.

La liberación de rehenes y un momento histórico

Personal del Comité de la Cruz Roja será el encargado de recibir a los rehenes y de entregarlos al Ejército en zonas de la Franja de Gaza “controladas por las fuerzas israelíes”, indicó el mismo portavoz.

A partir de allí serán llevados a la base militar de Reim, a unos seis kilómetros de la línea divisoria, ya en suelo de Israel.

De allí pasarán por una primera revisión médica y luego podrán reunirse con sus familiares, antes de ser enviados a un hospital.

Diez de los rehenes serán transferidos al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en urbes de la periferia de Tel Aviv.

Respecto de los 28 rehenes muertos, Bedrosian no especificó si serán entregados en simultáneo o después del retorno de las personas que están vivas. Lo que sí quedó confirmado es que la Cruz Roja se encargará de entregar los cuerpos a las tropas israelíes en Gaza y que allí tendrán una “breve ceremonia” y rezos judíos.

Los restos serán trasladados en ataúdes cubiertos por la bandera israelí y luego llevados al instituto forense Abu Kavir en Tel Aviv. Allí comenzará el proceso de identificación de los cuerpos y la notificación a sus respectivas familias para que se puedan llevar a cabo las respectivas ceremonias y entierros.