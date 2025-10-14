La ONU advirtió sobre el costo económico que implicará reconstruir la Franja de Gaza: el plan que se necesita en los próximos tres años

Se estima que hay que remover cerca de 55 millones de toneladas de escombros de edificios arrasados, para luego poder reconstruir a partir de allí.

Estiman en cifras millonarias la reconstrucción de la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Tras lo que habría marcado el fin de la guerra entre Israel y Hamás de este lunes con la firma de un cese de las hostilidades, se calculó cuánto costará reconstruir la arrasada Franja de Gaza, que durante estos últimos dos años fue el foco de los enfrentamientos que se cobraron decenas de miles de vidas y edificaciones que fueron reducidas a cenizas.

Cuánto costará reconstruir Gaza según la ONU

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconstruir la Franja de Gaza tendrá un costo de al menos 70.000 millones de dólares. Además, este martes la ONU aclaró que de esos 70.000 millones, 20.000 millones de dólares serán necesarios invertir en los próximos tres años, para poder hacer viable la vida en el enclave.

Según el representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, Jaco Cilliers, se estima que deben ser removidas unos 55 millones de toneladas de escombros de infraestructuras destruidas.

La reconstrucción de Gaza podría demorar décadas. Foto: REUTERS

Incluso se menciona que la reconstrucción total de Gaza podría demorar “décadas” y va a depender del flujo de dinero que vaya destinado al enclave. No se descarta la posibilidad de donaciones de países, aunque la ONU sostiene que el sector privado será el que mayores inversiones haga.

Trump apoya la reconstrucción de Gaza, pero no hace alusión al reconocimiento de un Estado palestino

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eludió este lunes su respuesta respecto de si apoya o no el reconocimiento de un Estado palestino en la Franja de Gaza.

“No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza”, manifestó el republicano, dejando en claro que ese es un tema escabroso y que aún hay discusiones pendientes de resolución.

Donald Trump eludió su respuesta respecto de si apoya o no el reconocimiento de un Estado palestino en Gaza. Foto: REUTERS

Sí reconoció que “mucha gente”, como los propios líderes árabes con los que se reunió este lunes en Egipto para firmar el tratado de paz, demandan una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición.

“Habrá que ver. No he comentado nada al respecto”, agregó Trump.