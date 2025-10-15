Tensión y burla frente a las costas de Venezuela: dos bombarderos de Estados Unidos trazaron una polémica ruta

En un nuevo episodio de tensión diplomática, dos B-52 de Estados Unidos sobrevolaron el Mar Caribe frente a Venezuela y dejaron un “desafiante” mensaje.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Alexander Drago)

Las malas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela suman un capítulo más luego de que dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas del país presidido por Nicolás Maduro, y formaron la imagen de un insulto con la trayectoria que realizaron.

Las maniobras de los bombarderos norteamericanos se dieron en el marco de las operaciones que ejecutan en la región con el plan de combatir el tráfico de drogas, según detallaron este miércoles fuentes del Comando Sur de EE.UU.

Los bombarderos B-52 que desplegó Estados Unidos. Foto: X.

Las aeronaves se integraron a ejercicios junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, que fueron desplegados en la región con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima con el objetivo de apoyar las operaciones de interrumpir el tráfico ilícito de drogas proveniente del cono sur del continente.

La “inesperada” figura que trazaron los bombarderos con sus rutas

Este despliegue de los bombarderos frente a las costas venezolanas se da en un contexto de creciente presencia militar de los Estados Unidos en la zona, donde se destaca la presencia de barcos de guerra y aviones F-35.

A partir de allí se percibe un recorrido de las aeronaves, una secuencia de maniobras, que según algunos usuarios en redes sociales interpretaron con una curiosa figura despectiva: el trazado habría formado la silueta de un dedo medio de la mano levantado, es decir, el que se utiliza para hacer un clásico gesto de “fuck you”.

La imagen de la ruta que trazaron los bombarderos estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Foto: Redes Sociales.

Un dato a tener presente es que la aeronave se mantuvo todo el tiempo en espacio aéreo internacional, y en ningún momento ingresó a territorio de Venezuela.

La acción, más allá de su valor estratégico, fue interpretada como una provocación simbólica hacia el gobierno de Nicolás Maduro, en un escenario geopolítico ya cargado de tensiones históricas entre ambos países.